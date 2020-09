Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien un énorme coup à jouer avec Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Une semaine après la bombe lâchée sur l'avenir de Lionel Messi, deux clubs semblent en course pour accueillir la star argentine : Manchester City et le PSG. Et bien que les Citizens semblent être en avance dans ce feuilleton, le club de la capitale n'a pas dit son dernier et pourrait bien réussir à convaincre Lionel Messi.

C'est désormais l'obsession de tous les fans de football : où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? La star argentine a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le FC Barcelone, lassé par la gestion du club qui reste sur trois énormes échecs en Ligue des Champions. Désormais, il reste à savoir sous quelle forme Lionel Messi pourra partir. Le joueur estime être en droit de se libérer de son contrat tandis que le FC Barcelone juge l'inverse et souhaite s'appuyer sur la clause libératoire incluse dans le bail du numéro 10 et fixée à 700M€. Dans tous les cas, ces derniers jours, deux clubs semblaient se dégager dans la course au recrutement de Lionel Messi, à savoir le PSG et Manchester City. Côté Parisiens, le principal atout se nomme Neymar tandis que Pep Guardiola est l'homme clé des Citizens pour ce dossier dans lequel tous les coups sont permis.

Di Maria tente de dégoûter Messi de Manchester

En effet, en plus de Neymar, le PSG compte un autre joueur dans ses rangs qui connait très bien Lionel Messi, à savoir Angel Di Maria. Et le Fideo possède un autre atout : il a vécu à Manchester pendant un an. Et il en a gardé de très mauvais souvenirs. « C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible (...) Je suis amie avec Giannina Maradona, qui était en couple avec Sergio Agüero. Nous sommes allés les voir à Manchester. Quand nous sommes rentrés, j’ai dit à Angel : "Il faut que des clubs de n’importe quel autre pays que l’Angleterre t’achètent. Ici, c’est de la merde." C’était horrible, je n’aimais rien », expliquait ainsi Jorgelina Cardoso, la femme d'Angel Di Maria, à propos de leur séjour dans le nord de l'Angleterre. Et à en croire les informations de Foot Mercato , le numéro 11 du PSG n'aurait pas manqué de raconter à Lionel Messi ce qu'il pense de la vie à Manchester alors que les Citizens font figure de favoris pour attirer La Pulga .

Messi tenté par le PSG ?