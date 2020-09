Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola resterait ferme pour Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 13h00 par Th.B.

Désireux d’avoir de nouveau Lionel Messi sous ses ordres, Pep Guardiola ne ferait pas tout son possible pour recruter la star du FC Barcelone. Explications.

Le FC Barcelone va entrer dans la deuxième phase du feuilleton Lionel Messi dans les prochaines heures. En effet, mercredi, Jorge Messi devrait rencontrer Josep Maria Bartomeu. Le père et représentant de l’Argentin aurait comme intention de faire savoir au président du FC Barcelone qu’il n’y aurait plus moyen de faire machine arrière : Messi veut partir du FC Barcelone cet été. Du côté de la direction du Barça , on tenterait toujours de lui faire prolonger son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar en assurant qu’un départ n’était possible que via le paiement de sa clause à 700M€.

Pas de chamboulement à City pour faire de la place à Lionel Messi