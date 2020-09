Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Entre Neymar et Aguero, Messi aurait tranché !

Publié le 1 septembre 2020 à 11h00 par B.C.

Pour quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a décidé d'aller au clash en séchant la reprise de l'entraînement ce lundi. Alors que l'international argentin est pisté par la plupart des mastodontes européens, son choix ne ferait aucun doute.

C'est un véritable séisme qui a frappé le FC Barcelone mardi soir. Après vingt années en Catalogne, Lionel Messi a décidé de partir en utilisant la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier son bail unilatéralement, mais la direction conteste la validité de celle-ci. Josep Maria Bartomeu réclame de son côté les 700M€ de la clause libératoire de l'Argentin, ce qui pourrait amener les deux parties à régler ce litige devant les tribunaux. En attendant, plusieurs clubs tentent leur chance pour le transfert du siècle. Lionel Messi est notamment dans le viseur du PSG, de l'Inter Milan ainsi que de Manchester City, le favori dans ce dossier. Une tendance qui se confirme au fil des jours.

Aguero, un élément décisif pour Messi