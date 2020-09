Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pierre Ménès imagine le dénouement du feuilleton Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Alors qu’un bras de fer s’annonce entre le FC Barcelone et Lionel Messi pour le départ de la Pulga, Pierre Ménès s’est imaginé le dénouement du feuilleton impliquant l’international argentin. Et pour Ménès, l’international argentin aurait le plus de chance de gagner…

Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu entament un véritable bras de fer. Mardi dernier, via burofax, Lionel Messi a fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il souhaitait se libérer de son contrat et quitter le Barça. Une décision que Bartomeu ne semble pas prêt à accepter, ce dernier affirmant qu’un départ gratuit ne serait pas envisageable. Une véritable bataille semble commencer entre les deux parties, alors que la Pulga ne s’est pas présentée à l’entraînement ce lundi. Et pour Pierre Ménès, Lionel Messi pourrait bien gagner en cas de bataille…

« Je pense que s’il devait y avoir une bataille, Messi la gagnerait »