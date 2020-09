Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi recale le PSG !

Publié le 1 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations depuis l’annonce de son envie de quitter Barcelone, le cousin de l’attaquant argentin opte davantage en faveur d’un départ vers Manchester City plutôt qu’au PSG.

Depuis maintenant plusieurs jours, le feuilleton Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre puisque beaucoup d’écuries souhaiteraient des envies de départ de la star du FC Barcelone pour rafler la mise : le PSG, l’Inter Milan ou encore la Juventus ont été des options plausibles évoquées pour Messi. Mais actuellement, c’est Manchester City qui tiendrait la corde dans ce dossier, et le clan Messi semble d’ailleurs attiré par cette destination.

« Parmi ces équipes, City est la meilleure »