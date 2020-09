Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, numéro 10... Braithwaite met les choses au clair !

Publié le 1 septembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi s’apprêterait à quitter le FC Barcelone, Martin Braithwaite aurait, d’après des échos en provenance d'Espagne, demandé à récupérer le numéro 10 de la Pulga une fois son départ acté. L’international danois a tenu à mettre les choses au clair et à évoquer l’avenir de son coéquipier…

Lionel Messi pourrait bien tout chambouler au FC Barcelone. Alors que le bras de fer continue avec le Barça concernant son départ, la Pulga laisserait donc libre son emblématique numéro 10 chez les Blaugrana en cas de départ. Numéro 10 que Martin Braithwaite, arrivée surprise du mois de février contre 18M€ en provenance de Leganes, aurait d’ores et déjà demandé à récupérer en cas de départ de l’international argentin, d’après les indiscrétions de la presse espagnole. Cependant, l’international danois, pourtant annoncé sur le départ, a mis les choses au clair concernant l’avenir de Messi...

« Évidemment, je n'ai pas demandé le numéro de Messi »