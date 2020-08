Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La demande surréaliste de Braithwaite au FC Barcelone !

Publié le 30 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que son statut d'indésirable pourrait être réévalué par Ronald Koeman, Martin Braithwaite aurait fait une surprenante demande à ses dirigeants.

Le passage de Martin Braithwaite au FC Barcelone pourrait être l’un des plus expéditif de l’histoire du club. Recruté pour 18M€ cet hiver pour combler les nombreuses blessures dans le secteur offensif de l’effectif de Quique Setien, l’international danois pourrait déjà faire ses valises cet été. Son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, serait toutefois prêt à lui donner sa chance en le testant lors de la pré-saison des Blaugrana avant de prendre une décision sur son avenir. L’ancien toulousain n’a inscrit qu’un seul but lors des onze petites rencontres auquel il a eu l’occasion de prendre part. Toutefois, si son avenir au FC Barcelone semble très hypothétique, le buteur de 29 ans verrait toujours son avenir en Catalogne et aurait fait une demande inattendue auprès des dirigeants culés.

Martin Braithwaite souhaite récupérer le numéro 10 de Lionel Messi