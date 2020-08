Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le Barça se préparait déjà à la vie sans Messi ?

Publié le 30 août 2020 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 30 août 2020 à 17h35

Bien que le FC Barcelone camperait sur ses positions concernant la clause libératoire que la Liga a d’ailleurs certifié qu’elle existait ce dimanche, les dirigeants blaugrana se seraient faits une raison pour l’avenir de Lionel Messi qui devrait s’écrire ailleurs. En outre, le FC Barcelone rechercherait déjà son remplacement.

Depuis mardi soir et la révélation dans la presse de l’envoi d’un burofax de Lionel Messi pour une demande de transfert, le feuilleton Messi ne cesse d’alimenter l’actualité mercato. Les heures ayant suivies cette annonce, les clubs se sont multipliés pour le recrutement de La Pulga, à l’instar de Manchester City, de la Juventus ou encore du PSG qui auraient contacté à un moment donné le clan Messi depuis mardi soir. Néanmoins, le FC Barcelone refuserait de perdre son capitaine et ne prendrait en considération une réunion avec Jorge Messi, père de Lionel Messi, que pour discuter d’une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2021. De son côté, l’Argentin ne voudrait pas négocier d’une prolongation et prévoirait de rencontrer le président Josep Maria Bartomeu afin de trouver un terrain d’entente pour un départ de la manière la plus propre qui soit. Mais il en serait hors de question pour le président Bartomeu, qui ne veut pas être vu comme le président qui aura laissé partir Lionel Messi. Et le feuilleton Messi ne ferait que commencer.

La presse espagnole nie la présence d’une clause libératoire, la Liga monte au créneau

Samedi soir, la Cadena SER lâchait une bombe dans le dossier Lionel Messi en assurant que lors de sa prolongation en 2017, l’Argentin avait signé pour trois ans avec une année en option. Ladite clause libératoire fixée à 700M€ ne serait pas valable pour la saison optionnelle, donc pour 2020-2021. Ce qui permet au média ibérique d’assurer que la clause en question n’est plus valable, et que Lionel Messi pourrait ainsi partir comme il le souhaite, libre de tout contrat. Cependant, la Liga a mis les pieds dans le plat ce dimanche, en confiant que la clause libératoire figure bien dans les documents administratifs du contrat de Lionel Messi. « En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier qu'une fois le contrat du joueur avec son club : le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n'effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s'il n'a pas préalablement payé le montant de ladite clause. ». De quoi rééquilibrer les forces, mais le FC Barcelone ne serait pas dupe.

La Liga en sauveur ? Le Barça aurait lâché l’affaire