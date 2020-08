Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Braithwaite fait le point sur son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Martin Braithwaite s’est prononcé sur son avenir et sur un possible transfert lors de ce mercato estival.

Arrivé en février dernier pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Le joueur ne rentrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait prendre la direction de l’Angleterre. Selon les dernières informations de la presse étrangère, Martin Braithwaite pourrait s’engager avec West Ham pour un transfert estimé à 20M€. Une manière également pour le FC Barcelone de renflouer ses caisses et de se refaire une santé au niveau financier. Interrogé sur son avenir, Martin Braithwaite a indiqué néanmoins qu’il se plaisait en Catalogne et qu'il ne pensait pas à quitter le club culé .

« Je me vois encore là-bas depuis longtemps »