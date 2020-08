Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 8M€ bientôt bouclé par le Barça ?

Publié le 31 août 2020 à 19h00 par H.G. mis à jour le 31 août 2020 à 19h02

Alors qu’Ivan Rakitic devrait faire son grand retour au Séville FC dans les prochaines heures, le FC Barcelone ne devrait pas percevoir une grosse somme avec le départ du Croate.

Après six ans au FC Barcelone, l’aventure d’Ivan Rakitic en Catalogne devrait prochainement prendre fin. En effet, il a été annoncé ce lundi après-midi par MARCA que le joueur de 33 ans avait passé sa visite médicale dans la journée afin de faire son grand retour au Séville FC, écurie au sein de laquelle il a évolué entre 2011 et 2014. De son côté, Fabrizio Romano a expliqué que tout serait d’ores et déjà bouclé entre le Barça et les Blanquirrojos , tandis que l’international croate aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour un contrat de trois ans avec les pensionnaires de l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cependant, l’incertitude planait encore quant au montant de l’opération, Ivan Rakitic étant encore sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone. Et alors qu’il était annoncé que son retour au Séville FC n’allait pas coûter grand chose au vainqueur de l’édition 2020 de l’Europa League, cette tendance tend à se confirmer à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne.

Ivan Rakitic au Séville FC contre 8 M€… de bonus !