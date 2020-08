Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juan Bernat prend position dans le feuilleton Messi !

Publié le 31 août 2020 à 19h15 par A.D.

Après la désillusion face au Bayern, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone. Alors que le PSG et Manchester City, entre autres, voudraient accueillir La Pulga, Juan Bernat s'est positionné sur son avenir.

Lionel Messi et le Barça pourraient divorcer cet été. Arrivée en 2000 au FC Barcelone, La Pulga pourrait mettre fin à un engagement de 20 ans cet été. En effet, la star argentine n'aurait pas du tout digéré la correction infligée par le Bayern en Ligue des Champions (8-2) et serait bien décidée à faire ses valises cet été. Conscients de la situation, le PSG, Manchester City, la Juventus et l'Inter seraient prêts à mettre le paquet pour s'octroyer Lionel Messi. Invité à se prononcer sur l'avenir du capitaine du Barça, Juan Bernat a lâché ses vérités.

«Pour le bien du football espagnol, ce serait bien qu'il reste»