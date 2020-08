Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va mettre la pression sur les cadres du Barça !

Publié le 31 août 2020 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 21h33

Alors que Lionel Messi est au cœur de l'actualité, les dirigeants du FC Barcelone chercheraient dans le même temps à réduire les salaires de certains cadres du club.

La révolution au FC Barcelone devrait bientôt débuter. Outre le dossier Lionel Messi qui promet de rythmer le mercato barcelonais pendant encore un bon moment, les Blaugrana pourraient bien démarrer leur plan de réduction des salaires pour plusieurs cadres de l’effectif. Plusieurs joueurs, comme Jordi Alba ou Sergio Busquets, seraient concernés par cette révolution, eux qui n’étaient au départ pas certains d’entrer dans les plans de Ronald Koeman pour la nouvelle saison à venir…

Réduction de salaire pour Busquets, Alba, Roberto et Piqué ?