Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion au sommet prévue pour Messi ?

Publié le 1 septembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que le bras de fer entre Barcelone et Lionel Messi ne fait que commencer, Jorge Messi aurait programmé son passage en Catalogne dans quelques jours pour boucler le transfert du sextuple Ballon d'or.

Le clan Messi continue de s'activer pour organiser le départ de la Pulga . Désireux de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi a déjà raté les tests Covid et les premiers entraînements. Surtout, son entourage reste confiant sur la validité de sa clause de libération, malgré le communiqué inverse de la ligue espagnole. Le feuilleton se promet long et difficile et seuls quelques rendez-vous au sommet pourrait permettre d'aboutir à un accord.

Bientôt une rencontre Bartomeu – Jorge Messi ?