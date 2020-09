Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola est serein pour le transfert légendaire de Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que le cousin de Lionel Messi a confirmé que la priorité du capitaine du FC Barcelone était Manchester City, les Skyblues ne seraient pas craintifs quant à leurs capacités à mener à bien cette opération.

C’est le feuilleton de ces derniers jours. Depuis l’envoi du burofax de Lionel Messi à sa direction dans lequel il disait vouloir changer de club, l’avenir de La Pulga est décortiqué. Manchester City mènerait la danse dans la course à la signature du capitaine du FC Barcelone, devant le PSG ou encore La Juventus. Le cousin de Messi a d’ailleurs confirmé la tendance en soulignant que City était le choix numéro 1 de l’Argentin en l’état actuel des choses. Et du côté de l’Etihad Stadium, on ne tremblerait pas dans ce dossier.

City en stand-by dans le dossier Messi