Mercato - OM : Thauvin complique la tache de Longoria...

Publié le 1 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Auteur d'une très belle prestation lors de la victoire contre Brest (3-2), Florian Thauvin a répété qu'il resterait à l'OM cette saison. Une situation qui contraint Pablo Longoria à s'activer.

Il est de retour ! Après une saison blanche, Florian Thauvin était titulaire à l'occasion du déplacement à Brest. Buteur et double passeur décisif, le Champion du monde a largement contribué à la victoire de l'OM (3-2). Et à l'issue de la rencontre, il a affirmé sa volonté de rester : « Rassurer les supporters pour mon avenir ? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c'est de jouer au football, c'est la chose que j'aime le plus, j'ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra . » Une bonne nouvelle pour les fans de l'OM, mais un casse-tête pour la direction phocéenne.

Le casse-tête commence pour Longoria