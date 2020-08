Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Bouanga !

Publié le 1 septembre 2020 à 0h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, Denis Bouanga est suivi de près par le Milan AC, Everton, Valence et le FC Séville. Alors que le nom de l'attaquant de l'ASSE a également été lié à l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, président des Aiglons, a expliqué qu'il n'était pas dans la course.

Etincelant lors de sa toute première saison avec l'ASSE, Denis Bouanga a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le Milan AC est tombé sous le charme de l'ancien pensionnaire du Nimes Olympique. Selon nos informations du 22 aout, les Rossoneri sont très attentifs à la situation de Denis Bouanga, mais n'ont pas encore formulé la moindre offre. Par ailleurs, l'attaquant de 25 ans a également la cote en Espagne, puisque Valence et le FC Séville le suive également de près. En France, l'OGC Nice n'est finalement pas dans la danse selon Jean-Pierre Rivère. Alors que Denis Bouanga a été annoncé dans le viseur des Aiglons ces dernières semaines, le président niçois a tenu à mettre les choses au clair.

«Non, on n'est pas sur Denis Bouanga»