Mercato - Barcelone : Le Barça a envisagé un gros coup en Ligue 1 pour la succession de Suarez !

Publié le 31 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Avant le ménage de cet été, les Catalans cherchaient déjà depuis quelque temps un nouveau numéro 9 qui viendrait seconder puis prendre la place de Luis Suarez. Ce joueur aurait pu être un nom connu de la Ligue 1.

Cela faisait un moment que le FC Barcelone cherchait un nouveau numéro 9. Maintenant que l’Uruguayen est poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur Ronald Koeman, ces recherches vont devoir s’intensifier. Avec les dossiers Lautaro Marinez et Pierre-Emerick Aubameyang qui se sont rapidement révélés compliqués à boucler cette année, le Barça a semble-t-il tenté de trouver son nouvel attaquant en Ligue 1.

Victor Osimhen envisagé par le Barça ?