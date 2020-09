Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola aurait lâché un conseil improbable à Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que Lionel Messi aurait décidé de quitter le FC Barcelone cet été, Manchester City serait prêt à lui tendre les bras. Toutefois, les Citizens n'auraient une chance de recruter La Pulga que si cette dernière parvenait à résilier son contrat avec le Barça. Conscient de ses difficultés sur ce dossier, Pep Guardiola aurait expliqué à Lionel Messi qu'il était mieux pour lui de rester en Catalogne jusqu'à la fin de sa carrière.

La déroute face au Bayern aurait été la goutte de trop pour Lionel Messi. A la suite de cette défaite humiliante en Ligue des Champions (8-2), La Pulga aurait tout simplement décidé de quitter le FC Barcelone cet été. Et cette information n'aurait pas échappée à Pep Guardiola. En effet, l'ancien coach du Barça serait bien décidé à attirer Lionel Messi vers Manchester City. Toutefois, Pep Guardiola pourrait ne jamais réaliser son souhait, faute de moyens nécessaires.

Messi conseillé de rester au Barça par Guardiola ?