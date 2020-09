Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion vouée à l’échec pour Lionel Messi ?

Publié le 1 septembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors que le clan Messi devrait rencontrer Josep Maria Bartomeu ce mercredi dans l’optique de négocier son départ du FC Barcelone, le président du Barça aurait un tout autre plan pour le capitaine blaugrana. Explications.

Depuis maintenant une semaine tout juste et l’envoi de ce fameux burofax, Lionel Messi a fait part de sa volonté de quitter le FC Barcelone et ce gratuitement par le biais de sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2021. Néanmoins, le FC Barcelone refuserait de laisser passer cela, estimant que ladite clause a déjà expirée depuis le 10 juin dernier. Pour ce faire, Messi ne pourrait plier bagage que si un club intéressé s’alignait sur sa clause libératoire fixée à 700M€. Chose peu probable au vu de l’économie actuelle due au Covid-19. Afin de parvenir à ses fins, le clan Messi, en l’occurence son père Jorge Messi, devrait s’entretenir avec Josep Maria Bartomeu mercredi. Mais cette rencontre pourrait déjà être vouée à l'échec.

Deux clans, deux positions, un feuilleton interminable