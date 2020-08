Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 0h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, l’ancien vice-président du club catalan Jordi Mestre considère que l’attaquant argentin n’aura d’autres choix que de débourser les 700 M€ de sa clause libératoire s’il veut aller voir ailleurs.

Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi souhaite quitter son club de toujours cet été. Exténué après une saison cauchemardesque et en conflit ouvert avec son président Josep Maria Bartomeu, l’international argentin a ainsi exigé son départ en adressant un burofax au service juridique du Barça mardi dernier. De quoi enclencher un véritable bras de fer entre celui qu’on surnomme La Pulga et sa direction. En effet, si celui-ci souhaiterait s’en aller librement en utilisant une clause de résiliation de son contrat, qui aurait en réalité expirée le 10 juin dernier, ou à défaut qu’une conciliation amicale ait lieu dans l’optique d’une indemnité de transfert, Josep Maria Bartomeu refuserait catégoriquement la possibilité que Lionel Messi s’en aille prochainement. Ainsi, le président du Barça en poste jusqu’en 2021 renverrait l’Argentin à sa clause libératoire de 700 M€, et ce en dépit du fait que les versions divergent quant à l’existence réelle de celle-ci. En attendant un éventuel dénouement prochain, la situation a conduit Jordi Mestre à s’exprimer. Et l’ancien vice-président du FC Barcelone se montre clair : tout Lionel Messi qu’il est, il se doit de respecter son contrat, tandis que le club catalan lui a affirmé que la clause libératoire de 700 M€ existe bel et bien.

« Messi a le droit de partir, mais doit respecter les étapes et les dates »