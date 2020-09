Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En coulisse, le Barça est partagé pour Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 16h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait entrer dans une toute nouvelle phase de son projet avec le possible départ de Lionel Messi. Néanmoins, au sein du vestiaire, on ne prendrait pas spécialement le parti de Lionel Messi.

Au milieu de cette semaine, que ce soit mercredi ou jeudi, le mercato du FC Barcelone va connaître un véritable tournant. En effet, Lionel Messi, ou plutôt son père Jorge, devrait s’entretenir avec Josep Maria Bartomeu dans le cadre d’y voir plus clair pour la suite. Du côté du joueur, on voudrait à tout prix quitter le FC Barcelone et trouver un moyen pacifique et arrangeant tout le monde pour ne pas finir devant les tribunaux. Le président du Barça voudrait persuader le père de Messi que l’Argentin signe une prolongation de contrat pour qu’il soit lié au club jusqu’en décembre 2022, moment où la Coupe du monde au Qatar aura lieu. Un échange animé semble donc être prévu. Sky Sports a confirmé l’information divulguée par Mundo Deportivo . La demande de cet entretien proviendrait du clan Messi, le joueur ne se sentant plus à sa place au FC Barcelone, le club culé n’étant plus en phase avec ses aspirations personnelles. Mais qu’en est-il du vestiaire ?

Suarez et Vidal du côté de Messi, mais le reste…

« Le Barça doit changer beaucoup de choses. Une équipe, que je considère comme étant la meilleure du monde, ne peut pas avoir seulement 13 joueurs professionnels, avec des mineurs en plus. Ce n'est pas que les jeunes ne méritent pas d'être ici, mais cette équipe doit pouvoir mettre en compétition les joueurs, pour déterminer qui est le meilleur et doit jouer. Toutes les équipes ont 23 joueurs pour avoir de la concurrence, progresser chaque jour. Quand tu avances en pensant que ton ADN suffit à toujours te faire gagner, tu te trompes beaucoup. Il y a de très bons joueurs, on a Messi qui est le meilleur et un extraterrestre. Mais il a besoin d'aide, de joueurs qui améliorent l'équipe et donc les résultats ». Voici le témoignage qu’Arturo Vidal a livré à La Tercera récemment, laissant entendre pour lui que Lionel Messi devrait rester au FC Barcelone. Cependant, le Chilien comprendrait la position du capitaine du Barça selon Sky Sports , à l’instar de Luis Suarez. Néanmoins, les deux poids lourds du FC Barcelone seraient les seuls à être dans ce cas de figure. Le média britannique assure de sources proches du club que les autres membres du vestiaire ne prendraient pas spécialement le parti de l’Argentin. À commencer par les deux tauliers Gerard Piqué et Sergio Busquets. Le vestiaire ne validerait-il pas la décision de Lionel Messi de mettre les voiles ? Bien que son départ ne soit pas encore une certitude pour des raisons contractuelles et sa clause de 700M€, le sextuple Ballon d’or saurait déjà où il veut poursuivre sa carrière. Son cousin a d’ailleurs assuré qu’il privilégierait Manchester City. Et les Skyblues pourraient se le permettre et seraient même dans la possibilité de lui faire de la place.

Un avenir à City, prêt à faire des sacrifices ?