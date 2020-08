Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Bartomeu… Vidal souligne ce qu’il ne va pas au Barça !

Publié le 30 août 2020 à 21h30 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone en 2018, Arturo Vidal a vu le club blaugrana entrer dans une décadence ces derniers temps, ponctuée par la gifle reçue face au Bayern Munich en Ligue des champions. De quoi lui permettre d’envoyer un message à ses dirigeants.

Le FC Barcelone a connu bien des désillusions ces dernières années. Que ce soit la défaite au Parc des princes face au PSG en 2017, l’épisode face à la Roma, la débâcle d’Anfield… Rien n’était du niveau de la déroute face au Bayern Munich (8-2). Un échec qui a tout chamboulé au FC Barcelone et qui pourrait bien sceller l’avenir de Lionel Messi plus que jamais enclin à aller voir ailleurs et du côté de Manchester City. Annoncé comme partant dans le cadre du renouveau que Ronald Koeman souhaiterait opérer au FC Barcelone, Arturo Vidal a pointé du doigt les erreurs de la direction sportive ces dernières saisons.

« Une équipe ne peut pas avoir seulement 13 joueurs professionnels »