Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite en interne pour Messi !

Publié le 1 septembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que la décision de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone semble irrévocable, Josep Maria Bartomeu garde espoir, mais est poussé à se rendre à l’évidence par certains membres du conseil d’administration.

Il y a une semaine, Lionel Messi envoyait un burofax au FC Barcelone expliquant sa volonté de quitter les Blaugrana librement grâce à une clause dans son contrat lui permettant de rompre unilatéralement son engagement avec le club catalan. Une semaine plus tard, le feuilleton est à son apogée, avec une réunion entre le père de Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu prévue ce mercredi. Si la décision du sextuple Ballon d’Or semble irrévocable, le président du FC Barcelone est prêt à tout pour persuader l’Argentin de rester. Toutefois, certains membres du conseil d’administration du club commenceraient à se rendre à l’évidence sur l’avenir du capitaine blaugrana.

Le conseil d’administration tente de convaincre Bartomeu de laisser partir Messi