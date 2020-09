Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait le champ libre pour Luis Suarez !

Publié le 1 septembre 2020 à 15h45 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour Luis Suarez. En ce qui concerne La Vieille Dame, l'Uruguayen ne serait qu'un second choix après Edin Dzeko. Par ailleurs, les Bianconeri n'auraient aucune chance de finaliser le dossier Suarez tant que ce dernier n'est pas libéré par le FC Barcelone.

Luis Suarez pourrait mettre fin à six saisons d'idylle avec le FC Barcelone cet été. Alors que le Barça a sombré face au Bayern, El Pistolero devrait être l'une des victimes du dégraissage massif catalan. Conscient de la situation de Luis Suarez, le PSG pourrait profiter de la situation. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé, le club de la capitale, et en particulier Doha, en pince grandement pour El Pistolero et rêve de pouvoir l'attirer vers le Camp des Loges et le Parc des Princes dans un avenir proche. Alors que la Juventus serait également dans le coup pour Luis Suarez, le PSG pourrait être en ballotage plus que favorable.

Luis Suarez ne serait qu'un plan B pour la Juventus