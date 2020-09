Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente de recruter un ancien du PSG !

Publié le 1 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2020 à 14h20

Après une saison du côté de l'AS Monaco, l'aventure d'Arthur Zagre devrait d'ores et déjà se terminer. L'ASSE serait intéressée par le profil de l'ancien latéral gauche du PSG.

Un changement d'entraîneur et tout bascule. Alors qu'Arthur Zagre était un titulaire en puissance pour Robert Moreno, la donne est complètement différente depuis l'arrivée de Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco. À tel point qu'un départ du latéral français, un an seulement après son arrivée, est envisagé. D'après Foot Mercato , Arthur Zagre devrait donc quitter le Rocher que ce soit via un prêt avec option d'achat ou directement via un transfert. Et les prétendants ne manquent pas.

Arthur Zagre sur les tablettes de l'ASSE

Aucune offre n'aurait encore été formulée à l'AS Monaco, mais Arthur Zagre intéresse en Ligue 1 et en Bundesliga. Entre Lorient ou Bordeaux, l'ASSE aussi se pencherait également sur son profil. D'autant qu'avec la stratégie de Claude Puel pour rajeunir l'équipe, le défenseur prometteur de 18 ans entre pleinement dans son projet. Toutefois, le club stéphanois essaie de dégraisser et convaincre l'AS Monaco de laisser filer Zagre à bas prix s'annonce ardu puisque le latéral est arrivé l'été dernier pour 10M€.