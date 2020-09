Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ne veut prendre aucun risque avec Caleta-Car !

Publié le 1 septembre 2020 à 10h45 par Th.B.

Souhaitant le conserver en partie pour la campagne de l’OM en Ligue des champions, André Villas-Boas aurait demandé à Duje Caleta-Car de le prévenir d’un possible départ afin qu’il puisse rapidement lui trouver un remplaçant.

Après avoir pris la décision de rester en poste malgré le départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, André Villas-Boas s’est montré clair auprès de sa direction : il ne reste pas une saison supplémentaire, son contrat expirant en juin 2021, pour faire de la figuration que ce soit en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions. Ainsi, depuis le début du mercato, l’OM s’est débrouillé avec ses finances restreintes pour recruter Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Au niveau des départs, Duje Caleta-Car pourrait s’en aller, ayant une belle cote en Serie A et en Premier League. Néanmoins, André Villas-Boas aimerait conserver le défenseur croate de l’OM.

André Villas-Boas voudrait conserver Caleta-Car, mais aurait un plan en cas de départ