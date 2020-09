Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane tout proche de boucler trois départs ?

Publié le 1 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane cherche à dégraisser son effectif à l’approche de la nouvelle saison, le Real Madrid serait proche de conclure le départ de trois indésirables de longue date.

L’opération dégraissage prend forme à Madrid. Possédant un effectif trop quantitatif, Zinedine Zidane souhaite se débarrasser de plusieurs éléments, établissant ainsi une liste d’indésirables. On y retrouverait donc huit joueurs, et un seul d'entre eux n’a quitté le club pour le moment (Oscar Rodriguez au FC Séville). Plusieurs autres indésirables seraient proche de faire leur valise. Alors que le prêt de Mariano Diaz à Benfica est en phase finale des négociations et Sergio Reguilon toujours en discussion avec de nombreux clubs, trois départs seraient en effet sur le point d’être officialisés.

James et Ceballos vers la Premier League, Brahim Diaz en Italie ?