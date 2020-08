Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau départ bientôt acté par Zidane ?

Publié le 1 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos est de retour au Real Madrid. Le milieu ne ferait pourtant pas partie des plans de Zinédine Zidane pour le prochain exercice et devrait donc rejoindre une nouvelle fois l’Angleterre pour la saison 2020/2021.

Dani Ceballos était venu à Arsenal pour engranger du temps de jeu. Avec 24 apparitions en Premier League, l’espagnol s’est révélé être un véritable atout pour Mikel Arteta. Malgré une saison compliquée en championnat pour les Gunners , l’armoire à trophées s’est tout de même remplie avec la victoire en FA Cup face à Chelsea et plus récemment celle face à Liverpool à l’occasion du Community Shield.

Une nouvelle saison à Arsenal ?