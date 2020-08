Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pépite de Claude Puel sur le départ ?

Publié le 31 août 2020 à 22h45 par La rédaction

De Fofana à Aouchiche, l'ASSE s'appuie sur ses jeunes joueurs pour revenir à son niveau. Mais pour le talentueux Bilal Benkhedim, il faudra sûrement passer par un prêt pour s'aguerrir.

Après une décevante 17e place en Ligue 1 la saison dernière, l'ASSE a bien démarré son championnat cette année. A domicile, les Verts se sont imposés contre Lorient (2-0) grâce à un doublé de Romain Hamouma. Et pour éviter une nouvelle saison difficile, Claude Puel compte s'appuyer sur les jeunes de son effectif. Ainsi les recrues comme Adil Aouchiche ou Yvan Neyou ont déjà été titularisées et les talents formés au club – Fofana, Bajic, Sow, Benkhedim – ne manquaient pas à l'appel.

Un prêt envisagé pour Benkhedim ?