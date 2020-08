Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Camavinga, et Mbappé, une nouvelle opération repoussée !

Publié le 31 août 2020 à 21h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait coché le nom de Benoit Badiashile, mais l’AS Monaco ne semble pas disposé à laisser filer son joueur. En grande difficulté financière, le club madrilène devrait attendre 2021 avant de lancer les grandes manœuvres dans ce dossier.

La crise du Covid-19 a chamboulé les plans du Real Madrid. Le club espagnol avait l’intention de formuler des offres pour tenter de recruter Kylian Mbappé, grand objectif de Zinédine Zidane, mais aussi Eduardo Camavinga. Mais l’arrêt du championnat a profondément impacté les finances du Real Madrid qui se retrouve contraint de repousser ces opérations. Le Real Madrid avait également pour ambition de renforcer l’axe de sa défense et aurait ciblé Benoit Badiashile qui évolue à l’AS Monaco. Mais là encore, ce transfert ne devrait pas intervenir avant 2021.

Badiashile priorité du Real Madrid en 2021 ?