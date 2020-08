Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une grande annonce sur l'avenir d'Amavi !

Publié le 31 août 2020 à 15h45 par A.D.

Comme l'a annoncé André Villas-Boas, Yuto Nagatomo va rejoindre l'OM pour jouer le rôle de doublure de Jordan Amavi. Toujours selon le coach portugais, ce dernier est sur le point de recevoir une offre de prolongation.

Alors que Jordan Amavi est le seul arrière gauche de métier à l'OM, André Villas-Boas tenait absolument à recruter à ce poste. Comme l'a indiqué le coach portugais ce dimanche soir, il a enfin déniché la doublure de Jordan Amavi : Yuto Nagatomo. « Oui il est arrivé aujourd'hui (dimanche) sur Marseille. Demain (lundi), il va passer la visite médicale. On a choisi cette option pour mettre un joueur qui est vétéran (sic). On cherchait un joueur d'expérience, qui pouvait aider le vestiaire sur l'aspect du leadership. Il a fait douze matchs de Ligue des Champions en deux saisons et demi au Galatasaray. Il était capitaine du Japon. On n'a pas besoin de plus le présenter » , a-t-il confié en conférence de presse d'après-match (Brest 2-3 OM). Après avoir réglé le cas de Yuto Nagatomo, André Villas-Boas compte bien s'occuper de celui de Jordan Amavi.

«On va entamer des discussions avec Amavi pour prolonger son contrat»