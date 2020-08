Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 31 août 2020 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il a un temps été dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly se dirige désormais vers la Premier League et aurait ainsi d’ores et déjà un accord avec une écurie anglaise. Malgré cela, le dossier serait encore loin d’être bouclé.

Le nom de Kalidou Koulibaly a longtemps été avancé afin de remplacer Thiago Silva, qui a quitté le PSG la semaine dernière au terme de son contrat avant de rejoindre Chelsea jeudi dernier. Cependant, depuis plusieurs semaines maintenant, la piste menant au défenseur sénégalais du Napoli semble avoir été mise de côté. En effet, si Leonardo aurait bel et bien discuté avec ses représentants l’hiver dernier afin de le faire venir au PSG, les négociations pour la venue du joueur de 29 ans ne seraient pas allées plus loin par la suite. Depuis, Kalidou Koulibaly a été envoyé avec insistance du côté de la Premier League, et tout indiquerait que c’est dans ce championnat qu’il poursuivra sa carrière prochainement s’il quitte le Napoli.

Kalidou Koulibaly aurait un accord salarial avec Manchester City, mais…