Mercato - PSG : Leonardo a bien bougé ses pions pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 31 août 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG a longtemps été sur les traces de Kalidou Koulibaly, le club de la capitale n’aurait rien fait pour convaincre le Sénégalais de rejoindre ses rangs.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG au terme de son contrat à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions remporté par le Bayern Munich (1-0). C’est ainsi qu’un grand chantier s’est ouvert pour Leonardo, à savoir assurer la succession du Brésilien ayant rejoint Chelsea la semaine dernière. Dans cette optique, le nom de Kalidou Koulibaly aurait longtemps été une option pour le club de la capitale. Seulement voilà, le défenseur du Napoli se dirige plutôt vers l’Angleterre désormais. Et quoi qu’il en soit, il semblerait que le PSG et Leonardo ne se soient pas vraiment montrés insistants avec le joueur de 29 ans.

Quelques contacts, sans plus…