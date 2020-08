Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d'un gros nom de Zidane se précise !

Publié le 31 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, James Rodriguez semble plus que jamais se rapprocher d’un départ. Et la tendance se confirme ce lundi, alors que les joueurs du Real Madrid retrouvaient le chemin de l'entraînement…

James Rodriguez devrait rapidement trouver une porte de sortie. Indésirable au Real Madrid, l’international colombien ne devrait pas être conservé par Zinedine Zidane cet été, d’autant que ce dernier aurait déjà plusieurs pistes pour son avenir. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, le milieu offensif des Merengue a notamment été proposé au PSG par son agent, mais c'est en Premier League qu'il devrait tenter de rebondir, et son départ serait très proche.

James sèche la reprise !