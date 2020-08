Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu se montre inflexible dans ce dossier à 32M€ !

Publié le 1 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Le Milan AC et Everton auraient tenté de s’attacher les services d’Emerson prêté au Bétis jusqu'en 2021. Mais le FC Barcelone aurait refusé toutes les propositions et demanderait au moins 32M€.

L’objectif est clair pour le FC Barcelone. Les dirigeants catalans veulent vendre lors de ce mercato estival afin de renflouer les caisses du club et se refaire une santé au niveau financier. Recruté l’été dernier et prêté jusqu’en 2021 au Bétis, Emerson pourrait quitter la Catalogne et serait dans le radar de nombreuses équipes européennes. Selon la presse espagnole, le Milan AC et Everton auraient coché le nom du joueur brésilien, mais les offres formulées n’auraient pas satisfait les responsables du FC Barcelone.

Le Barça aurait refusé des offres pour Emerson