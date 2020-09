Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Faut-il croire à l’échange Depay-Umtiti ? La réponse

Publié le 1 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Les médias catalans annoncent que le FC Barcelone aurait ciblé Memphis Depay en attaque, avec l’option d’un échange avec Samuel Umtiti. Que faut-il en penser ?

Ces dernières heures, les médias catalans, à commencer par le quotidien sportif Mundo Deportivo, annonce que Ronald Koeman aurait ciblé son compatriote Memphis Depay en cas d’échec du dossier Lautaro Martinez. Selon Mundo Deportivo , le Barça serait en train de plancher sur l’idée d’une offre incluant Samuel Umtiti, que le club catalan a mis sur le marché. Que faut-il en penser ?

Lyon voudra du cash pour Depay

A l’analyse, une telle formule n’a aucune chance d’aboutir. Le club catalan, qui sait que Depay n’a plus qu’un an de contrat à Lyon, doit imaginer qu’il existe une grande marge de manœuvre pour son transfert. Mais il se trompe : l’OL, qui ne fera pas la Ligue des champions l’an prochain, va absolument chercher à obtenir du cash sur la vente de Depay, qui dispose d’une bonne cote sur le marché. En conséquence, l’Olympique Lyonnais demandera un montant en cash au Barça pour Depay, et certainement pas un joueur onéreux en salaire comme Umtiti dans la transaction.