Mercato - PSG : La dernière chance de Paris pour Lionel Messi…

Publié le 1 septembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Neymar pourrait bien tenir entre ses mains la dernière chance d’obtenir l’attention de Messi pour le PSG. Explication.

Ces dernières heures, le cousin de Messi, Maximiliano Cuccitini, s’est exprimé sur la situation de l’attaquant argentin dans les médias de son pays : « J'aimerais le voir dans une équipe qui joue bien. Et parmi toutes les équipes nominées, il me semble que Manchester City est la meilleure. Il y a aussi le PSG, mais il faudra attendre. Peu importe où il va, l'important est qu'il soit heureux et en paix. S'il était heureux à Barcelone, il serait resté. Il est évident que ce n'est pas le cas, alors il cherche un nouveau défi. C'est son droit ».

Neymar peut en appeler à la fiabilité amicale…

Tous les échos laissent entendre que Lionel Messi a tranché en faveur de Manchester City. Si le PSG dispose d’une dernière chance d’inverser la donne, elle est bien entre les mains de Neymar… Il y a un an, Messi avait insisté auprès de Neymar pour qu’il le retrouve au Barça, le Brésilien était alors monté au front pour tenter de répondre à l’appel de l’Argentin, au point de se mettre en grande difficulté à Paris, tout cela pour se faire « lâcher » par le club catalan. Aujourd’hui, alors que la situation est à l’inverse, Neymar dispose d’un argument solide pour obtenir de Messi qu’il écoute au moins le projet parisien… Dans le nœud relationnel entre les deux hommes, Neymar peut légitimement en appeler au retour d’ascenseur et à la fiabilité amicale.