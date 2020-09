Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offre de Manchester City pour Messi est-elle crédible ? La réponse

Publié le 1 septembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Les médias catalans ont évoqué l’offre que préparerait Manchester City pour Messi. Que faut-il en penser ? Réponse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif catalan Sport a levé le voile sur les détails de l’offre que programme Manchester City pour Lionel Messi. Selon Sport , le club anglais envisagerait de lui proposer un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 100M€ (soit 500M€ au total). Mais ce n’est pas tout puisque le joueur argentin toucherait une prime à la signature de 250M€ s’il arrivait libre de Barcelone, comme il en a l’intention.

Des chiffres qui correspondent plus à la demande que Messi qu’à l’offre réelle de City ?