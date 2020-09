Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour en Serie A envisagé pour Thiago Silva ? La réponse de son agent !

Publié le 1 septembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Officiellement devenu un nouveau joueur de Chelsea, Thiago Silva a quitté le PSG après 8 ans de bons et loyaux services dans la capitale. Cependant, l’international brésilien était lié à un retour en Serie A avant sa signature chez les Blues. Mais selon son agent, la situation était bien différente…

En fin de contrat à l'issue de la saison dernière, Thiago Silva a quitté le PSG après 8 ans passés dans la capitale. L’ancien capitaine du PSG s’est officiellement engagé avec les Blues de Chelsea pour une saison, plus une année en option, sachant que ce dernier était également lié à un retour en Serie A, où la Fiorentina poussait afin de le faire signer. Cependant, d’après son agent, O Monstro était bien loin d’un retour en Italie…

« Je ne me souviens même pas du nom du directeur sportif de la Fiorentina »