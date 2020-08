Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva fait une énorme révélation sur les plans de Leonardo !

Publié le 31 août 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que Thiago Silva a officiellement rejoint Chelsea, l'agent du Brésilien a confié que Leonardo avait approché le défenseur quelques jours avant sa signature à Londres pour tenter de le prolonger.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a officiellement quitté le Paris Saint-Germain, libre de tout contrat. Le défenseur de 35 ans n'est pas parvenu à trouver un accord avec Leonardo pour prolonger, ce que regrette Paulo Tonietto, son agent, qui a accordé une interview à L'Équipe ce lundi. « On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais. Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui. Rien de plus. Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l'attitude de Leonardo. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l'appeler et lui dire : "On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire", et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait au PSG », a indiqué l'agent de Thiago Silva.

« Leonardo a appelé Thiago Silva la semaine dernière »