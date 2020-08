Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme faille dans l’opération dégraissage du Barça ?

Publié le 31 août 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 31 août 2020 à 20h43

Alors que le FC Barcelone souhaiterait renouveler son effectif lors de cette session estivale des transferts, le club catalan serait proche de se séparer de certains de ses éléments. Seulement voilà, ces départs ne devraient pas lui rapporter grand chose.

Si le feuilleton Lionel Messi cristallise l’attention, la question de l’avenir de l’international argentin qui souhaite s’en aller n’est pas l’unique dossier chaud du moment au FC Barcelone. En effet, après une saison cauchemardesque, marquée par de nombreuses polémiques et la perte du titre en Liga face au Real Madrid, puis ponctuée par une humiliation historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), la direction du Barça entend renouveler en profondeur l’effectif dans les semaines à venir. Dans cette optique, certains cadres ont été invités à se trouver un point de chute, tandis que des éléments indésirables vont eux-aussi être invité à aller voir ailleurs. Cela permettrait, en principe, au FC Barcelone d’engranger des liquidités afin de mener à bien ses projets de recrutement, et notamment la venue onéreuse de Lautaro Martinez en provenance de l’Inter. Seulement voilà, la configuration actuelle des départs du Barça n’invite pas à l’optimisme dans cette optique.

Des départs à coût (quasi) zéro pour Luis Suarez et Ivan Rakitic ?

En effet, deux joueurs cadres sont annoncés sur le départ ces derniers temps, à savoir Luis Suarez et Ivan Rakitic, tout deux sous contrat jusqu’en juin 2021, avec une option pour une saison supplémentaire pour l’Uruguayen. Cependant, le problème est que les deux hommes pourraient partir libres ou contre une très faible somme. Concernant El Pistolero , qui est dans le viseur de l’état-major du PSG basé au Qatar comme le10sport.com vous l’a révélé, le FC Barcelone et le joueur seraient actuellement en négociation pour rompre son contrat. Le club catalan n’aura ainsi d’autres choix que de verser à son joueur une indemnisation pour sa dernière année de contrat. Pour sa part, Luis Suarez serait déterminé à l’idée de percevoir ce qui lui est dû d’après SPORT , chose qui n’arrangerait rien pour les pensionnaires du Camp Nou. D’un autre côté, le cas d’Ivan Rakitic serait différent, mais il aurait une finalité tout autant complexe pour le FC Barcelone. Et pour cause, alors qu’il souhaiterait faire son grand retour au Séville FC, l’international croate devrait bel et bien retrouver son ancien club… mais à coût zéro ! D’après les informations de SPORT , le Barça ne toucherait que des bonus fixés à 8 M€ maximum dans le cas où l’écurie entrainée par Julen Lopetegui parvenait à se qualifier pour la Ligue des Champions ou pour l’Europa League lors des deux prochaines saisons. Du reste, Ivan Rakitic aurait d’ores et déjà passé sa visite médicale ce lundi avec le Séville FC d’après MARCA , tandis que le Croate aurait trouvé un accord contractuel avec les Andalous pour un bail de trois saisons d’après les informations de Fabrizio Romano.

Arturo Vidal pourrait suivre le chemin de ses deux coéquipiers !