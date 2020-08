Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez afficherait un souhait fort en coulisses !

Publié le 30 août 2020 à 17h15 par H.G.

En instance de départ du FC Barcelone, Luis Suarez serait proche de voir son contrat être résilié. Cependant, l’international uruguayen n’aurait pas l’intention de que les choses se passent n’importe comment.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez vivrait actuellement ses derniers instants au sein du club catalan. Non désiré par Ronald Koeman, l’international uruguayen aurait été enjoint par son entraîneur à se trouver un nouveau point de chute cet été. Les prétendants à sa signature ne manqueraient pas, dans la mesure où la Juventus est annoncée avec insistance sur ses traces tandis que l’état-major du PSG est intéressé par son profil comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, avant cela, Luis Suarez et le FC Barcelone devraient prochainement mutuellement rompre leur union contractuelle. Et dans cette optique, celui qu’on surnomme El Pistolero aurait l’intention de bien défendre ses intérêts personnels.

Luis Suarez voudrait partir dans le respect de ses conditions contractuelles