Mercato - Barcelone : Les grandes manoeuvres sont lancées pour Luis Suarez !

Publié le 1 septembre 2020 à 10h30 par A.D.

Alors que le Barça prépare sa révolution, Luis Suarez devrait faire ses valises cet été. En concurrence avec le PSG, la Juventus serait déjà passée à l'action pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Après six saisons de bons et loyaux services, Luis Suarez devrait quitter le FC Barcelone. Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans, l'international uruguayen ne devrait pas être épargné par le grand ménage opéré par la direction du Barça. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à profiter de la situation pour l'accueillir cet été. Selon nos informations du 25 aout, les hautes sphères parisiennes présentes à Doha seraient éblouies par Luis Suarez et voudraient à tout prix le voir fouler la pelouse du Parc des Princes cette saison. Toutefois, les plans du PSG pourraient être anéantis par la Juventus.

Pirlo serait passé à la vitesse supérieure pour Luis Suarez