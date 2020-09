Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle désillusion pour Koeman ?

Publié le 1 septembre 2020 à 15h00 par Th.B.

Alors que le nouvel entraîneur du FC Barcelone apprécierait le profil de Sergiño Dest, le latéral droit de l’Ajax Amsterdam ne ferait plus partie des plans de la direction sportive pour ce mercato estival.

À tout juste 19 ans, Sergiño Dest dispose déjà d'un profil très en vogue sur le marché des transferts. L’international américain figurerait depuis de longs mois sur les tablettes du PSG, du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone. Néanmoins, à cause de la crise économique liée au Covid-19, un transfert de Dest pourrait ne pas avoir lieu cet été. Au FC Barcelone, malgré les finances limitées, on espérerait pouvoir recruter dans certains secteurs du jeu, d’autant plus que Ronald Koeman espérerait insuffler un renouveau au sein de l’effectif. SPORT expliquait récemment que Sergiño Dest était toujours une piste prise en considération par le club culé. La donne aurait changé.

Sergiño Dest n’intéresserait plus Barcelone