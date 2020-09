Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’axe PSG-OL va chauffer cet été !

Publié le 2 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Bien décidé à frapper fort durant le mois de septembre, le PSG pourrait bien aller piocher du côté de l'OL qui souhaite vendre plusieurs joueurs.

Bien que l'Olympique Lyonnais ait atteint le demi-finale de la Ligue des Champions lors du Final 8 à Lisbonne, l'absence de qualification européenne pour la saison prochaine risque de contraindre les Gones à vendre plusieurs joueurs et non des moindres. « Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet », confiait ainsi Juninho après l'élimination de l'OL contre le Bayern Munich. Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore Léo Dubois sont concernés. Et le PSG pourrait bien en profiter.

Le PSG surveille Depay et Dubois