Mercato - Barcelone : Le père de Lionel Messi sort du silence !

Publié le 2 septembre 2020 à 10h00 par Th.B.

Père et représentant de la star du FC Barcelone, Jorge Messi a atterri ce mercredi matin à El Prat. Interrogé par les journalistes, il a adressé un message assez concis qui en dit long sur ce feuilleton…

Cela fait maintenant plus d’une semaine que le feuilleton Lionel Messi enflamme la toile. En début de semaine dernière, le capitaine du FC Barcelone a fait savoir ses envies de départ à ses dirigeants via l’envoi d’un burofax. Le plan du sextuple Ballon d’or serait d’exercer sa clause présente dans son contrat lui permettant de le rompre de manière unilatérale à chaque fin de saison et de partir gratuitement pour se lancer un nouveau challenge. Le FC Barcelone contesterait cette démarche, ladite clause ayant expirée le 10 juin. Les positions divergent entre les deux parties et une réunion serait programmée ce mercredi ou jeudi entre Jorge Messi, père de la star catalane, et le président Josep Maria Bartomeu.

Le père de Messi botte en touche

En marge de cette entrevue au sommet qui devrait faire basculer le projet renouveau porté par Ronald Koeman, quelle qu’en soit l’issue, Jorge Messi est arrivé à Barcelone par avion ce mercredi matin. À sa sortie de l’aéroport El Prat, le père du numéro 10 du FC Barcelone a été assailli par les journalistes et a lâché ce message clair : « Je ne sais rien, messieurs » , comme on peut le voir sur la vidéo publiée par le journaliste de TV3 Francesc Lattore sur son compte Twitter . Le dossier Messi risque de perdurer un bon moment.