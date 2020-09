Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce précieux conseil adressé à Bartomeu pour Lionel Messi !

Publié le 2 septembre 2020 à 0h30 par A.D.

Alors que le feuilleton Lionel Messi fait déjà couler beaucoup d'encre, Jorge Valdano a pris position sur ce dossier. Selon l'ancien dirigeant et joueur du Real Madrid, Josep Bartomeu et le Barça devraient se faire une raison et accepter le départ de leur capitaine.

Lionel Messi ne voudrait plus porter les couleurs du FC Barcelone. Depuis la défaite humiliante face au Bayern, le capitaine du Barça serait déterminé à s'exiler. Alors qu'il serait courtisé par le PSG, Manchester City, la Juventus et l'Inter, Lionel Messi pourrait obtenir gain de cause dans les prochaines semaines; à moins que la direction blaugrana ne trouve une solution pour bloquer son départ. Lors d'un entretien accordé à la Onda Cero , Jorge Valdano s'est positionné sur l'affaire Lionel Messi. Selon l'ancien dirigeant et joueur du Real Madrid, le FC Barcelone devrait oublier l'idée de conserver La Pulga .

«Le Barça doit se faire le plus rapidement possible à l'idée de perdre Messi»