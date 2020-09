Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : City, Messi... Leonardo dans une position idéale pour Koulibaly ?

Publié le 1 septembre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG librement, Leonardo serait en quête de son successeur et pourrait se jeter sur Kalidou Koulibaly. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se méfier de Manchester City, qui aurait déjà un accord avec le défenseur de Naples. De son côté, Kalidou Koulibaly serait bien décidé à faire ses valises et rêverait de porter le maillot du PSG.

Huit ans après sa signature au PSG, Thiago Silva s'en est allé. En fin de contrat, O Monstro s'est engagé librement en faveur de Chelsea. Pour combler le départ de son ancien capitaine, Leonardo s'activerait en coulisses et aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence en ce qui concerne le défenseur de Naples. En effet, Manchester City serait déterminé à recruter Kalidou Koulibaly lors du mercato estival. D'ailleurs, les Citizens auraient déjà lancé les grandes manoeuvres et auraient trouvé un accord avec le clan Koulibaly. D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées ce mardi, Pep Guardiola et Fali Ramadani se seraient entendus pour un engagement de cinq saisons et un contrat à hauteur de 10M€ annuels. Alors que Manchester City n'aurait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le Napoli, le PSG serait encore loin d'être totalement distancé, bien au contraire.

Kalidou Koulibaly rêverait du PSG

Selon les informations d' Il Mattino , Kalidou Koulibaly aurait déjà fait son choix pour son avenir. A en croire le média transalpin, l'international sénégalais attendrait que son agent Fali Ramadani soumette la bonne offre à Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, pour pouvoir prendre le large. Et il semblerait qu'il ne veuille pas partir n'importe où. En effet, Kalidou Koulibaly rêverait de rejoindre le PSG et de défendre les couleurs Rouge et bleu cette saison. Toutefois, le club de la capitale n'aurait pas encore réalisé de mouvement concret. En effet, seul Manchester City aurait déjà formulé une offre pour Kalidou Koulibaly. Malgré tout, rien ne serait encore fait. Leonardo et le PSG auraient encore de grandes chances de rafler la mise, puisque les Citizens auraient aujourd'hui la tête ailleurs.

Pep Guardiola obnubilé par Messi ?