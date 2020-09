Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réunion de la dernière chance entre le clan Messi et Bartomeu ?

Publié le 1 septembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors qu'un bras de fer est entamé entre Lionel Messi et le FC Barcelone, le père de la star argentine rencontrera ce mercredi Josep Maria Bartomeu pour tenter de débloquer la situation. Mais les positions des deux clans restent très éloignées. Explications.

C'est un véritable séisme qui a retenti à Barcelone il y a une semaine. Mardi dernier, Lionel Messi a informé ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club avant la fin du mercato, mais l'écurie catalane ne compte pas laisser faire son attaquant. Les prochains jours s'annoncent donc mouvementés, d'autant que Lionel Messi n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Ce lundi, La Pulga a séché la première séance d'entraînement collective dirigée par Ronald Koeman afin de faire pression sur Josep Maria Bartomeu, qui réclame de son côté les 700M€ de sa clause libératoire pour envisager un transfert de l'Argentin. Alors que Manchester City et le PSG lorgnent Lionel Messi, ce dernier est encore loin d'un départ et la situation est plus que jamais bloquée, amenant le père de la star à entrer en jeu avec une position très claire.

Le clan Messi veut partir libre, le Barça espère une prolongation

ESPN confirme en effet ce mardi soir l'arrivée de Jorge Messi à Barcelone pour rencontrer Josep Maria Bartomeu ce mercredi après-midi. Au cours de cette réunion très attendue, le père de l'attaquant exigera sans surprise la libération gratuite de son fils. Messi et son équipe juridique affirment qu'il a déjà unilatéralement résilié son contrat avec le Barça via le burofax envoyé il y a une semaine à ses dirigeants et qu'il n'a pas à assister aux entraînements programmés par le club. Le clan Messi fait ici référence à la clause présente dans son bail lui permettant de partir libre. Une version que conteste bien évidemment le FC Barcelone, assurant de son côté que cette clause négociée lors de la dernière prolongation de l'Argentin a expiré en juin. Ainsi, Josep Maria Bartomeu n'a pas l'intention de négocier le départ de Lionel Messi avec son père ce mercredi, mais bien une prolongation de contrat ! Le président catalan ne perd pas espoir de voir son joueur renouveler pour deux saisons, soit jusqu'en 2023. Un scénario auquel peu de personnes croient en interne.

