Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Suarez... Neymar s'active pour reformer la MSN au PSG !

Publié le 1 septembre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 1 septembre 2020 à 18h40

Alors qu'une révolution se dessine au sein du FC Barcelone avec les départs annoncés de certains cadres, à commencer par Lionel Messi, le PSG pourrait en profiter pour y trouver son bonheur, et Neymar s'annonce d'une aide précieuse. En effet, le Brésilien ferait le forcing pour convaincre la Pulga et Luis Suarez, ses deux anciens compères de la MSN, de le rejoindre dans la capitale.

Après l'humiliation subie par le Barça face au Bayern Munich (8-2) dans le Final 8 de la Ligue des champions, une révolution était attendue et même voulue par les supporters catalans. La présidence était en premier lieu visée, mais c'est finalement Eric Abidal et Quique Setién, respectivement directeur sportif et entraîneur, qui ont été les deux premières victimes collatérales de ce lourd revers. Comme annoncé par le 10 Sport, Ronald Koeman est arrivé avec la ferme intention de relancer un club qui peine à s'imposer sur la scène européenne depuis quatre années, et pour y parvenir, une large refonte de l'effectif a été mise en place. Ivan Rakitic a d'ores et déjà plié bagage, et d'autres joueurs pourraient suivre à l'instar de Samuel Umtiti, Arturo Vidal ou encore Luis Suarez, qui n'entrent pas dans les plans du Néerlandais. Mais c'est un autre départ qui fait actuellement la Une de l'actualité. Il y a une semaine, Lionel Messi a indiqué à ses dirigeants qu'il désirait quitter le Barça, lassé par les décisions de ces derniers et par l'ambiance pesante en interne. Depuis, c'est la guerre entre les deux clans. Josep Maria Bartomeu n'envisage pas de céder Lionel Messi, tandis que le joueur campe sur ses positions et a séché la reprise, pour le plus grand plaisir des écuries intéressées. Manchester City apparaît à ce jour favori, mais le PSG reste à l'affût, conscient qu'il y a un énorme coup à jouer dans ce dossier. Et Neymar pourrait être d'une grande aide.

Neymar rêve de voir Messi au PSG...

Comme l'a expliqué Foot Mercato ce mardi, le PSG a mis de côté tous ses dossiers actifs du moment afin de se focaliser sur l'opération Messi. La Pulga est l'un des grands rêves de l'état-major qatari depuis le rachat du club parisien en 2011, et l'intérêt de Manchester City, contrôlé par Abu Dhabi, n'incite pas Doha à rester en retrait. Leonardo aurait déjà approché Jorge Messi pour connaître les intentions de son fils dans ce mercato, tandis que Neymar discuterait avec son ancien coéquipier pour le convaincre de rallier Paris dans les prochaines semaines. Des échanges quotidiens auraient lieu entre les deux joueurs explique FM , et cela pourrait porter ses fruits puisque Lionel Messi et sa femme n'excluraient pas une arrivée en France. Malgré la complexité de ce dossier, il y a donc de l'espoir pour le PSG, qui tente également un autre gros coup au sein du Barça.

... Et travaille aussi sur l'arrivée de Suarez !